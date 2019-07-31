Генпрокуратура посоветовала участникам массовых акций не нарушать закон

Генеральная прокуратура посоветовала участникам несанкционированных акций в Москве вести себя в рамках закона. Соответствующее заявление сделал в среду, 31 июля, официальный представитель ведомства Александр Куренной в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

По мнению Куренного, участникам несогласованных мероприятий «не важен конечный результат, а важен процесс».

«Здесь, думаю, мы им ничем помочь не сможем, можем только посоветовать не нарушать закон», — цитирует Куренного ТАСС.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что место проведения акции, которое не устраивает ее организаторов, никак не соотносится с целями мероприятия.

30 июля столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном митинге, запланированном на 3 августа.

Ранее организаторы акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы подали заявку на проведение мероприятия на Лубянской площади. Московские власти предложили им переместиться на проспект Академика Сахарова. Инициаторов акции это место не устроило, они отозвали заявку.

27 июля в столице прошел несогласованный митинг. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. Митингующие распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих были возбуждены уголовные дела.