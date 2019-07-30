Собянин объяснил применение силы на несанкционированной акции в Москве

Применение силы правоохранительными органами в отношении участников несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин во вторник, 30 июля.

Он напомнил, что до незаконного мероприятия 27 июля в городе в течение нескольких дней проводились другие несогласованные акции, на которые полиция практически не реагировала, «но организаторов такой сценарий не устраивал».

«Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», — сказал мэр в эфире телеканала ТВЦ.

Состоявшееся в субботу мероприятие он назвал заранее спланированными массовыми беспорядками, так как разрешения на проведение акции «никто не спрашивал и даже не пытался». Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности в городе, отметив, что они выполняли свой долг.

Также градоначальник предупредил о возможности новой провокации в Москве — Либертарианская партия заявила о намерении провести акцию, но отказалась от предложенной властями площадки на проспекте Сахарова, «где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке».

Об отказе группы граждан от одобренной площадки ранее в этот день сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник. По его словам, организаторы подали заявку на проведение акции 3 августа в поддержку снятых с регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, но не согласились на площадку на проспекте Сахарова. Им было вынесено предупреждение о невозможности проведения митинга в другом месте или в другое время в соответствии с законодательством.

В ответ в Либертарианской партии потребовали выделить место на Триумфальной площади, площади Свободной России или улице Волхонка.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). По еще трем инцидентам ведутся проверки. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован.