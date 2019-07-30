Более 60 человек арестованы после незаконной акции в Москве

После несанкционированной акции в Москве, которая прошла 27 июля, арестован 61 человек, еще 161 — назначен штраф. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова агентству «РИА Новости» 30 июля.

По ее словам, всего в суды поступило 278 материалов. Почти все нарушители привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

Несанкционированная акция в центре Москвы состоялась в субботу, 27 июля. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе несогласованной акции митингующие применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) — один из хулиганов кинул в бойца ОМОНа мусорный бак, двое других распылили слезоточивый газ и бросили в росгвардейца обломок гранита. По еще трем инцидентам ведутся проверки.