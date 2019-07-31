Прямой эфир

Установлены личности пяти хулиганов на несогласованной акции в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личности еще пяти человек, устроивших беспорядки на несанкционированной акции в Москве 27 июля, установлены, в их отношении организована проверка. Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ 31 июля, против хулиганов могут быть заведены уголовные дела.

Речь идет о мужчинах, которые наиболее активно провоцировали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас дается оценка их действиям по записи с видеокамеры у дома № 8 на Тверской улице.

На данный момент дебоширам грозит обвинение по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), которая предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля собрали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры, сообщившие правоохранителям о своем участии в освещении события.

В ходе несогласованной акции митингующие применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате были задержаны более 1 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость применения правоохранителями силы.

Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. В отношении троих хулиганов возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) — один из дебоширов кинул в бойца ОМОНа мусорный бак, двое других распылили слезоточивый газ и бросили в росгвардейца обломок гранита. Еще по трем инцидентам ведутся проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московская полиция призвала граждан не ходить на несогласованный митинг
Участник несогласованной акции в Москве признался в нападении на полицейского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017