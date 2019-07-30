Московская полиция призвала граждан не ходить на несогласованный митинг

Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном митинге 3 августа. Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В сети интернет появились призывы к гражданам принять 3 августа 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы. Сообщаем, что в органы государственной власти Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало. Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно», — говорится в сообщении МВД.

В полиции призвали организаторов митинга и его потенциальных участников не нарушать закон, в частности не применять аэрозоли раздражающего действия и пиротехнику.

«Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — сообщили в МВД.

Группа граждан, подавшая заявку на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки. Организаторы планировали провести мероприятие на Лубянской площади, однако городские власти попросили их переместиться на проспект академика Сахарова. Тогда инициаторы акции отозвали заявку.

Не согласованная с властями акция прошла в центре Москвы 27 июля, в ней приняли участие порядка 3,5 тыс. человек. Митингующие распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих были возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ).