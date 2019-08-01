Прямой эфир

Задержаны пять организаторов несанкционированной акции в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержаны пять человек, принимавших участие в подготовке несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице
Более половины задержанных участников акции в центре Москвы оказались жителями других регионов

«Накануне проведения несанкционированной акции группа лиц неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — говорится в сообщении.

Среди задержанных в СК назвали Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Следователи допрашивают их.

Всего к беспорядкам на несанкционированном митинге причастны 10 человек. Следователи продолжают выявлять участвовавших в акции нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти (части 1-3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ).

Очередную акцию в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, организаторы наметили на 3 августа. Ее также не согласовали. Генпрокуратура призвала тех, что собрался участвовать в ней, не нарушить закон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московская полиция призвала граждан не ходить на несогласованный митинг
Собянин объяснил применение силы на несанкционированной акции в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017