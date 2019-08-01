Задержаны пять организаторов несанкционированной акции в Москве

Задержаны пять человек, принимавших участие в подготовке несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

«Накануне проведения несанкционированной акции группа лиц неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — говорится в сообщении.

Среди задержанных в СК назвали Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Следователи допрашивают их.

Всего к беспорядкам на несанкционированном митинге причастны 10 человек. Следователи продолжают выявлять участвовавших в акции нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти (части 1-3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ).

Очередную акцию в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, организаторы наметили на 3 августа. Ее также не согласовали. Генпрокуратура призвала тех, что собрался участвовать в ней, не нарушить закон.