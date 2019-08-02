Мэрия Москвы согласовала митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова
Власти Москвы согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
«Достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».
Олейник отметил, что согласованное число участников мероприятия — до 100 тыс. человек.
Ранее в пятницу сообщалось, что прокуратура Москвы вынесла предостережение организатору несанкционированной акции, запланированной на 3 августа, Любови Соболь.