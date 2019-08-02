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Мэрия Москвы согласовала митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«Достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Олейник отметил, что согласованное число участников мероприятия — до 100 тыс. человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что прокуратура Москвы вынесла предостережение организатору несанкционированной акции, запланированной на 3 августа, Любови Соболь.

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