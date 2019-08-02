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Почти 70% россиян одобрили действия властей на митинге 27 июля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Абсолютное большинство россиян (69%) одобрили действия властей в отношении участников несанкционированной акции в Москве 27 июля. Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) согласились с тем, что в подобных ситуациях необходимо действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

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Как отмечается в результатах исследования ВЦИОМа, об акции протеста 27 июля известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. При этом несогласованной ее считают 58% москвичей, среди россиян такой показатель ниже — 39%.

Опрос также показал, что каждый второй респондент (54%) согласен с решением Московской городской избирательной комиссии (МГИК) об отказе в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных горожан.

30 июля столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что применение силы правоохранительными органами в отношении участников несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным. Состоявшееся мероприятие он назвал заранее спланированными массовыми беспорядками, так как разрешения на проведение акции «никто не спрашивал и даже не пытался». Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности в городе, отметив, что они выполняли свой долг.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). По еще трем инцидентам ведутся проверки. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован.

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