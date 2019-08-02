Фигуранта дела о беспорядках в Москве отправили в СИЗО

Фигуранта дела о беспорядках во время несанкционированной акции в Москве 27 июля поместили в СИЗО. Решение в отношении Самариддина Раджабова принял Пресненский суд Москвы 2 августа.

В ходе незаконного мероприятия Раджабов бросил бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею. Хулигану вменяют «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и «Участие в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Под стражей Раджабов пробудет до 27 сентября, пишет «РИА Новости».

Как заявили в Следственном комитете, к беспорядкам причастны десять человек. Именно они призывали выйти на несогласованную акцию, а в ходе митинга активно провоцировали правоохранителей.

Накануне задержали пятерых дебоширов, двоим из них — Ивану Подкопаеву и Алексею Миняйло — предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ, еще одного — Кирилла Жукова — обвиняют по тем же статьям, что и Раджабова.

Несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек,. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате были задержаны более 1 тыс. человек. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1-3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ).

Очередную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента организаторы наметили на 3 августа. Ее также не согласовали. Генпрокуратура призвала тех, что собрался прийти на митинг, не нарушать закон.