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Участнику массовых беспорядков в Москве предъявили обвинение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Одному из участников несанкционированной акции в Москве Кириллу Жукову предъявили обвинение. Об этом в четверг, 1 августа, его адвокат Светлана Байтурина сообщила ТАСС. По ее словам, Пресненский суд 2 августа рассмотрит ходатайство следствия об аресте Жукова.

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Адвокат уточнила, что ее подзащитного обвинили по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и «Участие в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Ранее в четверг Следственный комитет России заявил о задержании пяти человек, причастных к массовым беспорядкам во время несогласованного митинга в Москве 27 июля. Всего к беспорядкам, по данным ведомства, причастны 10 человек. По данным следствия, накануне акции они размещали в интернете призывы к участию в ней, допуская возможность массовых нарушений правопорядка.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Сообщалось, что участники митинга, в частности, использовали перцовый баллончик, распылили газ и перекрыли движение на Тверской улице.

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