Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, комментируя протестные акции в Москве, что люди сильно раздражены, и это «не на пользу никому». Об этом он рассказал в беседе с РБК в понедельник, 19 августа.

«В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — отметил Чемезов.

По его словам, если «всегда всё хорошо», то можно уйти в застойный период.

В Москве прошли уже пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней принимали около 4 тыс. человек, сообщает МВД. Уточняется, что демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В общей сложности после последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.