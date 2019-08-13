Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах

В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Об этом 13 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем <...> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что в случае появления каких-то судебных исков, они «должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде». При этом пресс-секретарь призвал четко дифференцировать легитимные, заранее согласованные акции того или иного характера, попадающие под определение «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки» и сказал, что это абсолютно разные явления.

«Вы знаете, что имело место и то, и другое. Я имею ввиду и согласованную акцию, и попытки организации общественных беспорядков», — пояснил он. По мнению Пескова, правоохранительные органы делают все необходимое для пресечения подобным нелигитимных попыток и для обеспечения безопасности в ходе согласованных акций.

Пресс-секретарь сообщил, что Кремль фиксирует случаи неповиновения полиции и проявления агрессии со стороны полицейских в равной степени, и по всем этим случаям ведется служебная проверка. Он также сказал, что администрация президента не должна выносить вердикты на этот счет, поскольку единственный орган, имеющий право принимать решение — это суд.

Песков призвал не руководствоваться эмоциями при оценке ситуации вокруг выборов в Мосгордуму и действий правоохранителей на митингах, а дождаться судебных вердиктов. Оценку ряду уже принятых судебных решений Песков давать отказался.

На вопрос, ознакомились ли в Кремле с требованиями, выдвигаемыми в резолюции митинга на проспекте Сахарова 10 августа, Песков ответил, что ему об этой резолюции ничего не известно.

Представитель Кремля заключил, что в администрации президента не считают произошедшие в Москве акции протеста проявлением политического кризиса и сказал, что протесты происходят во многих странах мира.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова в Москве 10 августа. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было. Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.