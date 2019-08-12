Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы

Главными спикерами прошедшего 10 августа в столице митинга за честные выборы оказались не политики, а музыканты . Многие участники акции на проспекте академика Сахарова признались корреспонденту «Известий», что пришли послушать своих любимых исполнителей — Face, IC3PEAK или «Кровосток» . Митинг собрал, по данным полиции, 20 тыс. человек, организаторы традиционно привели цифру больше. После окончания согласованной акции часть протестующих попыталась устроить шествие по центру Москвы. В итоге были задержаны 136 человек, большинство из них отпустили в тот же день , рассказали «Известиям» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Потерпите, все пройдут»

Несмотря на проливной дождь, митингующие, вооружившись зонтами и плакатами, после полудня начали собираться на проспекте Сахарова. При проходе через рамки металлоискателей сотрудники правоохранительных органов терпеливо разъясняли, что органами приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности .

— Граждане, потерпите, пожалуйста, все пройдут, — в мегафон инструктировал прибывающих представитель Росгвардии.

Недалеко трое парней читали последние новости из Telegram-каналов — например, о том, что полиция уже задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, которая ранее призывала участников согласованной акции продолжить протест после окончания митинга на Сахарова .

— Соболь задержали. Ну всё, пацаны, по домам, что ли? — молодые люди общались между собой, не отрываясь от экранов смартфонов.

митинг Митингующие на проспекте Сахарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На вопрос корреспондента «Известий», примут ли они участие в «прогулке», ребята ответили утвердительно, но с некоторыми колебаниями.

— Вообще-то, это небезопасно, конечно, — признался один из них. — Только сегодня прочитал, что уже 13 человек посадили, плюс штраф могут впаять. Я решу, идти или нет, наверное, уже ближе к концу . Всё зависит от степени промерзания ног.

Перед тем как пройти через рамки, молодые люди проверили свои паспорта.

— На прошлых митингах тех, у кого не было с собой документов, «винтили» сразу , — пояснил один из них.

У самых рамок — женщина с коляской. У малышки розовые щеки и маленький чуб. От интервью и каких-либо фотографий мать всячески отказывается.

— Я живу в Москве уже восемь лет, но еще не прописан здесь. И я в корне не согласен с утверждением, будто бы жители без прописки не имеют права выбирать: огромное количество людей работает на этот город, ходит по этим улицам. И имеет хотя бы моральное право поддержать своих кандидатов , — сказал «Известиям» пришедший на акцию художник Филипп Козлов (Philippenzo).

«Монеточки не будет?»

К заявленному времени начала акции — 14:00 — проспект Сахарова постепенно наполнился людьми. Публика собралась разношерстная: здесь можно было встретить как девушек и парней с розовыми, голубыми и зелеными волосами, так и бабушку в сиреневом платке и с плакатом «Допускай» . В самом сердце толпы — радужные флаги сторонников ЛГБТ. Девушка, на вид лет 16–17, с пирсингом, пояснила, что пришла с большой компанией.

— Даже если бы никто из ребят не согласился, я бы всё равно пришла. Зачем нам это? Потому что мы тоже люди, и мы тоже хотим честные выборы, — сказала собеседница «Известий».

В какой-то момент на сцене появился известный в прошлом телеведущий Леонид Парфенов. Свою речь он посвятил видеоблогеру и студенту ВШЭ Егору Жукову, которого подозревают в участии в массовых беспорядках во время несанкционированной акции 3 августа.

— Вот там, совсем недалеко, Высшая школа экономики, — телеведущий вопрошающе посмотрел куда-то в сторону Мясницкой улицы, где расположен главный кампус «Вышки». — У студента этой «Вышки» Егора Жукова либеральные взгляды, он выходит их отстаивать на акцию протеста, и его предсказуемо заметают. Вот до какого срама нужно дойти в этой лжи, чтобы ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов? (речь, по всей видимости, шла о ректоре другого вуза — РГГУ — Александре Безбородове, который предупредил о последствиях для студентов за необдуманные действия на акциях протеста. — «Известия»).

митинг Журналист и телеведущий Леонид Парфенов во время согласованного митинга на проспекте Сахарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе



Сказав это, Леонид Парфенов неожиданно перешел на рэп.

— Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так, и ты попал в blacklist, — обратился он к собравшимся, неловко пытаясь перефразировать строки из трека рэпера Face.

Его мотив подхватили уже популярные среди молодежи рэп-исполнители: сам Face, IC3PEAK и «Кровосток».

Плакаты отложены в сторону, присутствующие достали телефоны и записывают сториз для Instagram.

— Жена меня убьет, если узнает, что здесь был Face и она пропустила, — смеется один из участников.

— А Монеточки что, не будет? — спрашивает другой.

На вопрос, пойдут ли они на выборы, за честность которых ратуют, митингующие, на пару секунд отрываясь от смартфонов, отвечают уклончиво.

— Я бы хотела, но не могу: я из Подмосковья, — признается одна из девушек.

Ее друзья одобрительно кивают: ребята приехали из Королёва.

— Но это не мешает нам протестовать против недопуска кандидатов и за то, чтобы отпустили всех задержанных, — добавляет она. — А вообще, мы приехали из Королёва послушать Face. Как видите, вернее, слышите, даже музыкой насладиться не очень получается: у сцены всего две колонки, слышно плохо.

«Пусть всё горит»

Когда зазвучали строки IC3PEAK «Я заливаю глаза керосином, пусть всё горит», кто-то из толпы попытался забраться на синие кабинки туалетов. Это вызвало возмущение молодых людей, стоящих рядом.

— Видели, наверное, были провокации с флагом Украины, их тут же сами митингующие прекратили. Сорвали флаг на землю, там потасовка началась, — пояснили они.

На вопрос «Известий», пойдут ли ребята на несанкционированную часть митинга, оба ответили отрицательно.

— Трехчасового стояния хватит. Смысла не вижу в том, чтобы по переулкам гулять , — говорит один из них.

— Я уже сидел в автозаке на прошлом митинге, не самый приятный опыт , я вам скажу, — добавляет второй.

В этот момент ведущий мероприятия Петр Верзилов объявляет о выходе группы «Кровосток», и друзья уходят поближе к сцене.

На Сахарова 10 августа появился и популярный рэпер Oxxxymiron, за день до этого в своем Instagram призвавший поклонников посетить акцию. Как и обещал, артист выразил слова солидарности с участниками митинга и призвал освободить Егора Жукова. Рэпа от Окси — так его называют фанаты — дождаться так и не удалось .

митинг Рэп-исполнитель Мирон Федоров (Oxxxymiron) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В этот же день журналист Александр Лютиков в своем Facebook написал, что популярный блогер, спортивный журналист Юрий Дудь якобы раскритиковал акцию и даже назвал ее «тухляком». Однако сам Юрий вскоре признал эти слова пранком.

Когда согласованное время митинга подошло к концу, один из выступающих — глава штаба снятого с выборов в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский — призвал собравшихся устроить прогулку к зданию администрации президента. Сразу после этого он был задержан.

Небольшая часть митингующих, несмотря на все предостережения, все-таки откликнулась на призывы продолжить протест, отправившись после митинга к АП. На пересечении Маросейки и Лубянского проезда путь протестующим перекрыли сотрудники ОМОНа. Через несколько минут плотная стена правоохранителей пошла волной на участников акции, оттесняя тех в переулки. По данным столичного ГУВД, 136 человек были задержаны.

Практически все задержанные после составления протоколов отпущены — в отделениях остались единицы, сообщил «Известиям» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Как в Хартуме

Кого точно не обрадовали планы протестующих продолжить митинг за пределами выделенной властями территории, так это многочисленных туристов и завсегдатаев московских кафе. Так, молодая семья арабов терпеливо пережидала уличные манифестации в бургерной.

— Мы прилетели из Бахрейна, хотели посмотреть на Красную площадь. Зашли поужинать, а теперь не знаем, как отсюда выбраться: все улицы перекрыты, таксисты не могут подъехать. Сидим здесь, едим бургеры, а ведь завтра уже улетать! — иностранец не скупится на эмоции. — У вас каждую субботу так, да? Как в Хартуме, ей богу .

Митинг Сотрудники полиции во время несогласованной акции в центре города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



В расположенной рядом церкви — с десяток подростков. Где-то наверху священник заканчивает проповедь: «Не дадим гневу укорениться в сердцах наших». Часть подростков крестится, другая — звонит родителям.

Другая часть протестующих скопилась в «Шоколаднице» на выходе из метро «Китай-город». Официанты извиняются за долгое ожидание, но посетителям, застывшим у окон, торопиться некуда. У дверей курит престарелый француз.

— Не могу пройти к своему автомобилю. Жена с дочкой в «Детском мире», хотел забрать их, покататься по центру. Но протестующие спутали все планы. Как эти социалисты из «желтых жилетов» , точно такие же проблемы, — признался он.

Мода на протест

Накануне согласованной акции в МИД РФ заявили, что будут следить за тем, чтобы в агитации не участвовали иностранные СМИ .

— Как вы знаете, в эти два дня в МИД России были вызваны представители посольств ФРГ и США, — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. — Эти государства, используя информационные средства и СМИ своих стран, напрямую вмешиваются в российские внутренние дела, внутреннюю политику .

В Совете Федерации 8 августа состоялось заседание комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета. После обсуждения попыток иностранного вмешательства во внутренние дела страны сенаторы предложили законодательно закрепить перечень доступных и безопасных мест для проведения публичных мероприятий.

— Пока это идея законопроекта. Мы отдельно обсудим ее уже во время осенней сессии с привлечением экспертов, — пояснила «Известиям» первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Митинг Участники акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Власть не хочет замечать, что поколение, которое входит в активную жизнь, отличается от предыдущего тем, что для него реализация важнее получения финансовой прибыли , полагает член научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Роман Коломойцев.

— Очевидно, что молодые люди будут отстаивать свои политические интересы. И если они выходят на митинги, то в отношении них не будут действенны методы устрашения, нужен диалог. При этом разъяснения в этой ситуации им, по сути, попыталась дать лишь глава ЦИК Элла Памфилова. Но одна она не может повлиять на ситуацию, в которой, очевидно, нужны и законодательные изменения, позволяющие приходить в политику новым лицам, — считает политолог.

Митинг 10 августа на проспекте Сахарова определенно свидетельствует о том, что содержательная связь московских протестных акций с выборами в Мосгордуму постепенно ослабевает , констатировал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Содержание таких митингов всегда слабее настроя рядовых участников, которые приходят скорее обозначить свою позицию, чем послушать ораторов, добавил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Протест в Москве с самого начала был мало связан с выборами в Мосгордуму, отметила в беседе с «Известиями» и политконсультант Алена Август. К тому же у протестующих нет четко сформированной политической позиции и постепенно акции превращаются в «моду потусить на площади», уточнила эксперт.