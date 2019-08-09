Прямой эфир

В Москве подсчитали убытки бизнесменов от несогласованных акций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убытки предприятий малого бизнеса из-за двух несогласованных акций в центре Москвы превысили 106,2 млн рублей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — сказал собеседник агенства.

Неликвидная акция: «прогулка» оппозиции собрала вдвое меньше участников
Протестующие вышли на улицы столицы с ножами и перцовыми баллончиками, а некоторые взяли с собой детей

Он пояснил, что в эти дни на территории столичного Центрального административного округа временно приостанавливалась деятельность магазинов, предприятий общественного питания и были демонтированы часть летних кафе. Кроме того, был нанесен ущерб собственности города и бизнесменов.

По словам источника, ущерб городу также выражается в снижении привлекательности центра Москвы для местных жителей и туристов, что может привести к отрицательным экономическим эффектам в будущем.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве
Московская полиция призвала граждан соблюдать порядок на митинге 10 августа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017