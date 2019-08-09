В Москве подсчитали убытки бизнесменов от несогласованных акций

Убытки предприятий малого бизнеса из-за двух несогласованных акций в центре Москвы превысили 106,2 млн рублей. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — сказал собеседник агенства.

Он пояснил, что в эти дни на территории столичного Центрального административного округа временно приостанавливалась деятельность магазинов, предприятий общественного питания и были демонтированы часть летних кафе. Кроме того, был нанесен ущерб собственности города и бизнесменов.

По словам источника, ущерб городу также выражается в снижении привлекательности центра Москвы для местных жителей и туристов, что может привести к отрицательным экономическим эффектам в будущем.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.