В Госдуме осудили посольство США за публикацию о митингах

Посольство США нарушило Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, опубликовав официальное заявление о якобы нарушении российскими властями прав граждан на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа.

Ранее 9 августа в МИД России вызвали советника-посланника посольства США Тима Ричардсона и сделали ему представление в связи с публикацией информации о несанкционированной акции в Москве, сообщает «РИА Новости».

«В действиях американских дипломатов имеются явные признаки нарушения Венской конвенции, которая не допускает вмешательства иностранных дипломатов во внутренние дела государства пребывания, в данном случае России», — сказал депутат Морозов.

Он отметил, что подобные оценки о якобы нарушении прав российских граждан в соответствии с законодательством России может давать только суд, но не иностранные дипломаты.

«Я считаю, что МИД РФ должен дать адекватную оценку действиям этого дипломата», — заключил парламентарий.

В начале августа на сайте дипломатической миссии и в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента появилась схема проведения несогласованного митинга в столице третьего августа с призывом избегать шествия.

В МИДе расценили это как агитацию в пользу участия в несанкционированной акции и попытку вмешательства во внутренние дела России.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали с вывихом плеча.