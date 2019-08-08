Прямой эфир

МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России осудил призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. По словам представителей внешнеполитического ведомства, это является вмешательством во внутренние дела РФ.

Как отмечается на сайте МИДа, российские дипломаты провели беседу с временной поверенной в делах ФРГ в России Беатой Гжески.

Неликвидная акция: «прогулка» оппозиции собрала вдвое меньше участников
Протестующие вышли на улицы столицы с ножами и перцовыми баллончиками, а некоторые взяли с собой детей

«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — сообщили в ведомстве.

В МИДе также добавили, что предупредили Гжески о том, что в случае повторения подобного российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».

7 августа сообщалось, что депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России. С соответствующим предложением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Инициативу поддержали председатель ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее 4 августа российский МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа, проходившей в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Сообщалось, что посольства на своих сайтах опубликовали информацию о так называемой прогулке. По версии российского МИДа, 90% этой информации призывало подключиться к несанкционированной акции. 5 августа представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что позиция Германии касательно протестов в Москве уже доведена до сведения России и посольство продолжит переговоры по этому вопросу.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017