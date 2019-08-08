В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. По его словам, в недавних протестных акциях в Москве «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».

«К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились», — сказал Климов в четверг, 8 августа, на заседании рабочей группы комиссии.

Он добавил, что США решили воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для «организации провокаций и попыток влияния», отмечает «РИА Новости».

7 августа сообщалось, что депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России. С соответствующим предложением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Инициативу поддержали председатель ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее, 4 августа, российский МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа, проходившей в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Сообщалось, что посольства на своих сайтах опубликовали информацию о так называемой прогулке. По версии российского МИДа, 90% этой информации призывало подключиться к несанкционированной акции. 5 августа представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что позиция Германии касательно протестов в Москве уже доведена до сведения России и посольство продолжит переговоры по этому вопросу.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.

До этого еще одна несанкционированная акция оппозиции состоялась 27 июля.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.