Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом 4 августа заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу. Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. Как мы понимаем, 90% этой информации как раз таки призывали людей подключиться к этому мероприятию», — приводит ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что из интернета «ничего не вырубишь». «Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — подчеркнула она.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали с вывихом плеча.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами.