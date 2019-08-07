Памфилова оценила возможность вынесения вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в среду, 7 августа, провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Я не могу прямым указанием его снять. Мы можем выразить недоверие. Выразить недоверие можно и нужно будет, если мои коллеги по ЦИК меня поддержат», — цитирует Памфилову «Интерфакс».

По ее словам, необходимо собрать все факты, «не в стиле кампанейщины» разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать выводы.

Памфилова отметила, что Горбунов, работающий в Мосгоризбиркоме уже 26 лет, осведомлен о ее позиции.

Выборы депутатов Московской городской думы назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, а прием документов на регистрацию — 6 июля.

14 июля ряд кандидатов в Мосгордуму вышли на несанкционированную встречу с избирателями. При проверке подписей 10% были признаны бракованными, что автоматически означает снятие кандидатур. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.