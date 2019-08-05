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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

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В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице
Более половины задержанных участников акции в центре Москвы оказались жителями других регионов

По словам представителя немецкого внешнеполитического ведомства Марии Адебар, позиция Германии касательно протестов в Москве уже доведена до сведения России, и посольство продолжит переговоры по этому вопросу.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что посольства Германии и США в Москве на своих сайтах опубликовали информацию о так называемой прогулке. По версии российского МИД, 90% этой информации призывало подключиться к несанкционированной акции, которая прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а сотрудника правопорядка госпитализировали с вывихом плеча.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами.

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