Советника-посланника посольства США в Москве вызвали в МИД

Советник-посланник посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в МИД России в связи с публикацией информации о несанкционированной акции, прошедшей в столице 3 августа.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 9 августа. МИД сделал представление советнику-посланнику посольства США в Москве Тиму Ричардсону, говорится в опубликованном в пятницу комментарии российского дипведомства.

«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — подчеркнули в российском министерстве.

7 августа сообщалось, что депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Ранее, 4 августа, российский МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа, проходившей в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал силовик: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Поводом для митинга стал недопуск ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за того, что при проверке подписей 10% были признаны бракованными. Претенденты на депутатское кресло намерены оспаривать результаты проверки. В ЦИК заверили, что ситуация с кандидатами не критична, а попытки собрать людей являются проявлением слабой позиции.