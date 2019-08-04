Задержаны еще трое участников несогласованной акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрованных кандидатов в Мосгордуму, состоявшейся в столице 27 июля. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Данииле Кононе, Сергее Абаничеве и Владиславе Барабанове, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

«Таким образом в рамках расследования уголовного дела уже задержаны 9 человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях. Следствие продолжает мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц», — говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, Конон, Абаничев Барабанов числе прочих ранее задержанных лиц активно участвовали в массовых беспорядках. От этих действий пострадали прохожие, а также был причинен материальный ущерб. В ближайшее время следствие ходатайствует об избрании задержанным меры пресечения.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. По данным на 4 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 88 человек. Всего в столичные суды поступили 1038 дел об административных правонарушениях. Уже рассмотрено 422 дела с назначением наказания, остальные изучат на следующей неделе.