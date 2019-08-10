Полиция не зафиксировала нарушений на митинге на проспекте Сахарова

Полиция не зафиксировала нарушений во время согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД по столице.

По данным правоохранительных органов, численность участников на пике мероприятия составила 20 тыс. человек, в настоящее время люди активно покидают проспект.

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00. Перед началом мероприятия организаторы обратились в полицию с заявлением о возможных провокациях, за которыми могут стоять участники акции и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Последнюю, однако, задержали в ее штабе.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 12 человек.