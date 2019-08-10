Любовь Соболь задержали перед согласованной акцией в Москве

Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь перед согласованной акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом она сообщила своим подписчикам в Twitter в субботу, 10 августа.

По ее словам, она находилась в центре сбора подписей (ЦСП) на Рождественском бульваре, когда в здание с обыском пришли правоохранители.

«На митинг я не доеду. <…> Меня увозят из ЦСП», — написала она.

Информацию о задержании уже подтвердил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, один из адвокатов которой оказывает правовую помощь задержанной, отмечает ТАСС.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов началась на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, в 14:00.



3 августа Щербинский районный суд составил административный протокол в отношении Соболь и назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей. Ей было выдвинуто обвинение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП — о повторном нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В тот же день в Москве состоялась очередная несанкционированная акция — столичное правительство предоставило организаторам митинга площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить шествие на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку.

Предыдущая несанкционированная акция в центре Москвы прошла 27 июля, выйти на улицы людей призывали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на митинг собралось около 3,5 тыс. человек. В ходе акции дебоширы применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек, из которых около 600 не являются москвичами.

По последним данным, в общей сложности в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек было оштрафовано. В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел. На данный момент они соединены в одно производство. Фигурантами дела, по последним данным, являются 12 человек.