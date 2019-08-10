Организаторы митинга в Москве обратились в полицию из-за готовящихся провокаций

Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились в полицию с заявлением о провокациях, готовящихся на мероприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по столице.

В заявлении говорится, что организовать их могут незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и другие участники митинга.

В связи с этим сотрудники полиции обратились к участникам акции с просьбой соблюдать требования законодательства и не нарушать общественный порядок, передает «РИА Новости».

Между тем, по имеющимся данным, Соболь была задержана перед началом митинга.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов началась на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, в 14:00. Заявленное организаторами число участников мероприятия — до 100 тыс. человек.

Накануне столичные власти предупредили о возможных провокациях на согласованном митинге. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что призывы к противоправным действиям публикуются в соцсетях. В тот же день Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Власти Москвы согласовали проведение двух митингов на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. От проведения второй акции организаторы впоследствии отказались.

До этого, 27 июля и 3 августа, в городе прошли два несанкционированных мероприятия в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В общей сложности в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек было оштрафовано.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. На данный момент они соединены в одно производство. Фигурантами дела, по последним данным, являются 12 человек.