В МВД уточнили численность участников митинга на проспекте Сахарова

Участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве, по данным на 15:00, принимают около 15 тыс. человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

«Начался отток участников», — отметили в полиции.

По данным на 14:00, в митинге участвовали около 7 тыс. человек. Порядок во время проведения мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму началась 10 августа в 14:00. Ранее сообщалось, что организаторы митинга обратились в полицию с заявлением о провокациях, готовящихся на мероприятии юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь и другими участниками. В то же время саму Соболь задержали еще до начала акции.

Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. От проведения второй акции организаторы впоследствии отказались.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 12 человек.