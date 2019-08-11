Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание послов тех стран, на сайтах диппредставительств которых размещались сообщения о митингах в Москве. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщила член комиссии Людмила Бокова.

По ее словам, на целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов митингов, прошедших в Москве.

«Было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам», — сказала сенатор журналистам «РИА Новости».

Бокова отметила, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России и избирательный процесс в частности. По ее словам, в связи с этим представителей посольств сразу нескольких стран, в том числе США, хотели бы видеть на заседании в сентябре.

Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

За день до этого Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых «мирных прогулках», влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков 27 июля также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.