Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона. Об этом говорится в его заявлении, которое в воскресенье, 11 августа, поступило в ТАСС.

«Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов», — отметил Климов.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В связи с этим было перекрыто движение на улице Маросейка, демонстранты собрались в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандировали лозунги. У некоторых в руках были плакаты.

Сотрудники полиции призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

За день до этого Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках, влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков 27 июля также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.