Золоторевского задержали на акции в Москве за призыв «прогуляться»

Полицейские задержали на согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова Бориса Золотаревского — представителя штаба главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом 10 августа сообщает корреспондент «Интерфакс».

Золотаревский призывал участников акции «прогуляться» по Москве, предлагая не ограничиваться участием в санкционированном мероприятии.

По сообщению корреспондента ТАСС, один из участников митинга-концерта в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы бросил дымовую шашку в урну на улице Маши Порываевой, из-за чего образовалось сильное задымление.

Ранее в этот же день сообщалось, что полиция не зафиксировала нарушений во время согласованного митинга. По данным правоохранительных органов, численность участников на пике мероприятия составила 20 тыс. человек.

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходил на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00. Перед началом мероприятия организаторы обратились в полицию с заявлением о возможных провокациях, за которыми могут стоять участники акции и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Последнюю, однако, задержали в ее штабе.

Накануне Следственный комитет предупредил, что участие в несанкционированных мероприятиях, так называемых мирных прогулках, влечет за собой правовые последствия, в том числе и уголовную ответственность.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.

По факту беспорядков также возбуждено два уголовных дела, они соединены в одно производство. Фигурантами, по последним данным, являются 13 человек.