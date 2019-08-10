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Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу. Об этом 10 августа ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Дмитрий Васильев срочно госпитализирован из изолятора временного содержания в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови», — рассказал собеседник агентства и добавил, что следователям не удалось допросить мужчину в рамках дела о беспорядках.

Ранее адвокат режиссера сообщала ТАСС, что у Васильева диабет и он инсулинозависимый. По ее словам, Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы.

После несанкционированной акции 27 июля режиссеру был также назначен штраф в 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга».

9 августа в Москве арестовали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках — Данилу Беглеца и Сергея Фомина. Всего среди задержанных числятся 12 фигурантов. В СК по факту беспорядков возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. На данный момент они соединены в одно производство.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

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