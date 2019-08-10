«Желтые жилеты» снова вышли на улицы Парижа

Сотни представителей протестного движения «желтые жилеты» приняли участие в очередной акции протеста в Париже. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» в субботу, 10 августа.

Люди в желтых жилетах и других предметах гардероба такого же цвета с утра собирались в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа, изредка скандируя обращение к президенту Франции: «Мы здесь, Эммануэль Макрон».

Ряд манифестантов держал в руках плакаты в память о 24-летнем жителе Нанта Стиве Канисо, который погиб после полицейской операции в конце июня.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала участники акций требовали остановить рост цен и налогов, затем демонстранты стали выражать недовольство политикой правительства и президента страны в целом.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из последних по времени акций «желтых жилетов» прошла во Франции 11 мая. Тогда на улицы городов вышло порядка 19 тыс. человек. В конце июня во Франции прошла 32-я по счету протестная акция движения «желтые жилеты». На улицы по всей стране вышло около 11,8 тыс. человек.