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Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление французского внешнеполитического ведомства относительно прошедшего 27 июля несогласованного митинга в Москве. Дипломат напомнила коллегам из Франции, что почти год в этой европейской стране шли «боевые действия» между манифестантами и полицейскими.

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«МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией — именно так сами французы описывают ситуацию», — написала дипломат 31 июля на своей странице в Facebook.

По словам представителя МИД России, в дни, когда «желтые жилеты» проводили несогласованные акции, власти Франции апробировали на них «все виды репрессивных методов воздействия». В дело тогда пошли слезоточивый газ, водяные пушки, шумовые гранаты, прошли массовые аресты.

Глава МВД Франции заявил, что во время кризиса с протестующими с начала ноября 2018 года погибли 11 человек, а ранения получили 2,5 тыс. «желтых жилетов», напомнила Захарова.

«Я хочу напомнить МИДу Франции слова главы ее же МВД, который сказал буквально следующее: «Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами», — подчеркнула она. После подобного Парижу не стоит учить кого-либо пропорциональности реакции, резюмировала представитель МИД России.

Несанкционированная акция протеста прошла в Москве 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек. В итоге полиция задержала более 1 тыс. человек.

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