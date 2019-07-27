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Макрон назвал причину протестов «желтых жилетов»

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что протесты «желтых жилетов» вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны. Об этом он заявил в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС.

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«В нашей стране продолжают оставаться нерешенными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей (социальной. — «Известия») несправедливостью и экономическими трудностями населения», — сказал Макрон во время общения с журналистами и жителями города Борм-ле-Мимоза.

Он добавил, что часть проблем, вызвавших протесты населения, удалось решить, часть может быть решена в ближайшее время, но есть и такие, устранить которые возможности в ближайшей перспективе не существует.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 11 мая. Тогда на улицы городов вышло порядка 19 тыс. человек. В конце июня во Франции прошла 32-я по счету протестная акция движения «желтые жилеты». На улицы по всей стране вышло около 11,8 тыс. человек.

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