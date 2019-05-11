Прямой эфир

Около 19 тыс. «желтых жилетов» вышли на протест во Франции

0
Фото: Global Look Press/Pau Venteo/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 19 тыс. человек вышли на улицы во Франции в субботу, 11 мая, в рамках протестов «желтых жилетов».

Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям
Французское правительство наложило мораторий на топливные налоги, однако аппетиты манифестантов растут

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД, в Париже акция собрала 1,2 тыс. человек. Наибольшее число участников 26-й протестной субботы подряд собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье.

16 марта протестующие совместно с анархистами разгромили на Елисейских Полях витрины дорогих магазинов и автомобилей, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, те отвечали слезоточивым газом и шоковыми гранатами. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику. На фоне информации о беспорядках в Париже президент страны был вынужден прервать свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после турне по странам Африки.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала они требовали остановить рост цен и налогов, но со временем их акции превратилась в выражение недовольства политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Желтые жилеты» намерены мобилизовать больше сторонников на новый протест
Участниками забастовки в Париже стали 50 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017