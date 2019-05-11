Около 19 тыс. «желтых жилетов» вышли на протест во Франции

Около 19 тыс. человек вышли на улицы во Франции в субботу, 11 мая, в рамках протестов «желтых жилетов».

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД, в Париже акция собрала 1,2 тыс. человек. Наибольшее число участников 26-й протестной субботы подряд собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье.

16 марта протестующие совместно с анархистами разгромили на Елисейских Полях витрины дорогих магазинов и автомобилей, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, те отвечали слезоточивым газом и шоковыми гранатами. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику. На фоне информации о беспорядках в Париже президент страны был вынужден прервать свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после турне по странам Африки.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Сначала они требовали остановить рост цен и налогов, но со временем их акции превратилась в выражение недовольства политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.