Полиция задержала около 100 участников беспорядков в Париже

Во время очередной, 18-й по счету, акции «желтых жилетов» в Париже задержаны 94 человека. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает BFMTV со ссылкой на штаб-квартиру полиции французской столицы.

Акция протеста сопровождается массовыми беспорядками. На проспекте Мак-Магон возле Триумфальной арки демонстранты напали на полицейские машины. Неподалеку, на площади Этуаль, манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, те отвечали слезоточивым газом и шоковыми гранатами.

Кроме того, «жилеты» разгромили несколько магазинов и подожгли помещение банка, которое находится на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских Полей. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

По оценке МВД, по всей стране в митингах приняли участие около 14,5 тыс. человек, 10 тыс. из них — в Париже.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.