Продюсер Ruptly пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что 16 марта в ходе протестов «желтых жилетов» во французской столице был ранен в ногу продюсер видеоагентства Ruptly, которое входит в состав телекомпании RT.

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов. Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке», — написала она.

Отмечается, что продюсер мог быть ранен резиновой пулей или булыжником. В момент происшествия он проводил live-трансляцию.

По данным ТАСС, на Елисейских Полях участники протестных акций разгромили витрины нескольких магазинов, которые на этот раз не были защищены металлическими сетками или листами фанеры.

Погромщики вынесли одежду из бутика Hugo, а также выставочные образцы с витрины магазина Lacoste и расположенной рядом парфюмерной лавки. Помимо этого, люди в масках разгромили террасу знаменитого ресторана Le Fouquet, после чего подожгли машину на улице.

Французские полицейские используют слезоточивый газ для борьбы с участниками беспорядков, которые в ответ забрасывают машины правоохранителей булыжниками. На улицах Парижа можно заметить баррикады, возведенные радикалами для нападения на полицейских.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к правоохранителям с призывом максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

В настоящее время число задержанных в ходе акций «желтых жилетов» возросло до 64, сообщает BFMTV. Ранее 16 марта сообщалось о 31 задержанном. По данным МВД, на улицы столицы вышли более 7 тыс. человек.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

9 марта стало известно, что 17-я акция «желтых жилетов» во Франции собрала 28,6 тыс. участников. Указанная численность стала самым низким показателем с начала движения.