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«Желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских Полях

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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Участники протестного движения «желтые жилеты» начали собираться в центре Парижа для проведения 18-й по счету еженедельной акции. Несколько десятков человек перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских Полей.

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Протестующие начали сбор в 8:00 по местному времени (10:00 мск). Как отмечает BFMTV, на площади Шарля де Голля находятся более 300 человек. Один из лидеров движения Максим Николь заявил, что предстоящая акция станет одной среди самых важных с начала мобилизации.

В соцсетях демонстрацию назвали «Акт 18 — Ультиматум — Вся Франция в Париже».

16 марта в Париже запланировано проведение и других мероприятий. Во французской столице, в частности, состоится шествие, посвященное климату, и «Марш солидарности» против насилия со стороны полиции.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

9 марта стало известно, что 17-я акция «желтых жилетов» во Франции собрала 28,6 тыс. участников. Указанная численность стала самым низким показателем с начала движения.

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