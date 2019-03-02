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Девять человек задержаны в Париже на митинге «желтых жилетов»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Девять сторонников протестного движения «желтые жилеты» задержаны полицией в ходе очередной акции в Париже 2 марта. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Митинги проходят в 16-й раз, люди вышли на улицы не только в Париже, но и в Лионе, Лилле, Бордо, Нанте и Тулузе. По состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск) в акциях по всей стране приняли участие около 5,6 тыс. человек, более 1,3 тыс. из них — в столице.

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В Париже обстановка спокойная, манифестантов сопровождают правоохранители. Люди держат плакаты с надписями «Франция разграблена олигархами. Сопротивление» и «Власть народу!». 

В Бордо был временно заблокирован вокзал Сен-Жан. «Жилеты» бросают на рельсы петарды. Сейчас митингующие покинули здание и идут по городу.

В Нанте произошли столкновения с полицией — группа людей без жилетов пыталась устроить собственную демонстрацию. Хулиганы отказались подчиняться требованиям полиции, и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Символом протеста стали желтые светоотражающие жилеты. Глава государства Эммануэль Макрон назвал возникновение движения «гигантским коллективным провалом».

Последняя акция проходила в прошлую субботу, 23 февраля. Тогда несколько сотен манифестантов вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы и с призывом отправить Макрона в отставку. 

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