Сотни «желтых жилетов» вышли протестовать на Елисейские Поля

Несколько сотен участников акции протеста «желтых жилетов» в субботу, 23 февраля, вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы. Об этом сообщает телеканал BFM.

Колонна протестующих направилась к площади Трокадеро. Манифестанты скандируют лозунг «Макрона в отставку». Акция проходит спокойно, стычек с полицией не наблюдается.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 февраля назвал возникновение движения «желтых жилетов» «гигантским коллективным провалом».