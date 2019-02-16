«Желтые жилеты» перекрыли Елисейские поля перед началом марша

Участники движения «желтых жилетов» собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа в преддверии 14-й акции протеста. Они перекрыли движение по Елисейским полям. Об этом 16 февраля сообщается на сайте телеканала RT France.

Шествие пройдет мимо министерства труда, Национального собрания Франции и Объединения предпринимателей.

На площади уже собралось несколько сотен человек. Манифестанты подошли к дежурящим там полицейским и скандируют оскорбительные лозунги в адрес президента страны Эммануэля Макрона, пишет ТАСС.

Марш начнется в 13:00 по местному времени (15:00 мск). Полиция уже перекрыла нижнюю часть Елисейских полей железными заграждениями. Также возле Малого дворца дежурят несколько бронемашин.

Предыдущая манифестация прошла 9 февраля. Число ее участников составило 51,4 тыс. В Париже на улицы вышли около 4 тыс. демонстрантов. Полиция задержала 36 человек, 21 из них был помещен под стражу.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября прошлого года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

В начале декабря власти страны пошли навстречу протестующим. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, добиваясь также отставки президента Эммануэля Макрона. Сам глава государства заявил о продолжении реформ, несмотря на недовольство и протесты со стороны населения.