Брата страсбургского террориста задержали во Франции

Французская полиция задержала старшего брата террориста Шерифа Шeкaттa, который устроил в декабре 2018 года стрельбу на рождественской ярмарке в Cтрacбургe. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает портал DNA.

По его данным, 37-летнего мужчину задержали днем возле своего дома в Cтрacбургe и помещен под стражу за «угрозу совершить преступление или правонарушение в отношении людей». На своей странице в Facebook он опубликовал сообщение о намерении совершить теракт и разместил фотографию пяти видов оружия и бронежилета.

По данным портала, полиция незамедлительно провела проверку возможных мест атаки, однако о ее результатах не сообщается.

Теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге произошел вечером 11 декабря. Шариф Шекат открыл стрельбу по людям и скрылся на угнанном такси. В результате погибли пять человек и пострадали 14. Мужчина был ликвидирован 13 декабря в ходе cпeцoперaции. При обыске квартиры Шекатта полицейские обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).