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Decathlon отказался от продаж «беговых хиджабов» во Франции из-за угроз

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daniel A. Anderson
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Компания Decathlon отказалась от продаж хиджабов для женщин-легкоатлетов во Франции в связи с поступающими угрозами и оскорблениями, сообщается на сайте производителя спортивной одежды.

Данный элемент экипировки был разработан в рамках бренда Kalenji и уже продается в Марокко. В магазинах республики он должен был появиться в середине марта, однако новинка вызвала бурную реакцию во французском обществе. Против хиджаба на беговых дорожках высказывались пользователи соцсетей, политики и даже министр здравоохранения Аньес Бузин, пишет «РИА Новости».

Декатлон_хиджаб

«Столкнувшись с разгоревшейся полемикой и угрозами <…> мы прежде всего хотим разрядить ситуацию <…> мы замораживаем запуск продаж хиджабов во Франции, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — сообщается на странице Decathlon в Twitter.

По данным компании, только за утро 26 февраля клиентская служба во Франции получила более 500 звонков и электронных писем с негативным содержанием по поводу этого товара. Досталось и сотрудникам магазина, в адрес которых сыпались оскорбления и угрозы, иногда даже с применением физической силы.

В 2004 году во Франции запретили женщинам носить хиджаб в образовательных учреждениях. В 2016-м после теракта в Ницце власти запретили не только ношение этого элемента одежды на работе, но и специального пляжного костюма для мусульманок — буркини.

В августе прошлого года в Дании задержали женщин-мусульманок за нарушение закона, запрещающего ношение закрывающей лицо одежды. Их оштрафовали на $160. В тот же месяц в Копенгагене и Орхусе прошли многотысячные демонстрации против данного закона.

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