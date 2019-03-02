«Желтые жилеты» снова вышли на улицы Парижа

Несколько тысяч сторонников протестного движения «желтые жилеты» проводят в Париже в субботу, 2 марта, очередную демонстрацию, сообщает телеканал BFMTV.

Акция проходит уже в 16-й раз. Обстановка в настоящий момент спокойная, манифестанты находятся на улице Ла Боети, расположенной перпендикулярно Елисейским Полям. Их сопровождает полиция.

Во главе колонны стоят две группы протестующих. Они несут плакаты с лозунгами «Франция разграблена олигархами. Сопротивление» и «Власть народу!», передает ТАСС. «Жилеты» также собираются на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. Там у них запланирован «большой пикник».

Митинги проходят и в других городах, в частности в Лионе, Лиле, Бордо, Нанте, Тулузе.

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Символом протеста стали желтые светоотражающие жилеты. Глава государства Эммануэль Макрон назвал возникновение движения «гигантским коллективным провалом».

Последняя акция проходила в прошлую субботу, 23 февраля. Тогда несколько сотен манифестантов вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы и с призывом отправить Макрона в отставку.