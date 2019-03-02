Прямой эфир

«Желтые жилеты» снова вышли на улицы Парижа

0
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько тысяч сторонников протестного движения «желтые жилеты» проводят в Париже в субботу, 2 марта, очередную демонстрацию, сообщает телеканал BFMTV.

Под «желтым» прессом: почему протест жилетов стал возможен при Макроне
Протестующие во Франции играют по тем же правилам, что и правящая партия

Акция проходит уже в 16-й раз. Обстановка в настоящий момент спокойная, манифестанты находятся на улице Ла Боети, расположенной перпендикулярно Елисейским Полям. Их сопровождает полиция.

Во главе колонны стоят две группы протестующих. Они несут плакаты с лозунгами «Франция разграблена олигархами. Сопротивление» и «Власть народу!», передает ТАСС. «Жилеты» также собираются на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. Там у них запланирован «большой пикник».

Митинги проходят и в других городах, в частности в Лионе, Лиле, Бордо, Нанте, Тулузе.

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Символом протеста стали желтые светоотражающие жилеты. Глава государства Эммануэль Макрон назвал возникновение движения «гигантским коллективным провалом».

Последняя акция проходила в прошлую субботу, 23 февраля. Тогда несколько сотен манифестантов вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы и с призывом отправить Макрона в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон решил не злить «желтые жилеты» отдыхом на горных курортах
«Желтые жилеты» заблокировали склад компании Amazon в Тулузе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017