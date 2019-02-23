«Желтые жилеты» заблокировали склад компании Amazon в Тулузе

Участники движения «желтые жилеты» заблокировали проезд к логистическому центру компании Amazon в Тулузе на юге Франции. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает телеканал France 3​. Протестующие разместили на проезжей части несколько больших покрышек, чтобы не дать грузовикам выехать со складов.

Ранее в тот же день сообщалось, что несколько сотен участников акции вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы и с призывом отправить президента страны Эммануэля Макрона в отставку.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. Макрон назвал возникновение движения «гигантским коллективным провалом».