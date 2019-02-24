Макрон решил не злить «желтые жилеты» отдыхом на горных курортах

Президент Франции Эммануэль Макрон не появится в 2019 году на горных курортах, чтобы не вызывать раздражение у «желтых жилетов» своим дорогостоящим отдыхом. Об этом сообщает в воскресенье, 24 февраля, газета Le Parisien.

По данным издания, обычно Макрон с супругой приезжают на недорогой курорт в Пиренейском горном массиве — Ла Монжи. Отмечается, что он далеко не столь престижный, как места отдыха в Альпах, однако, как пишет газета, в условиях протестов «желтых жилетов» такой отдых главы государства может напомнить населению, что ему подобные поездки не по карману.

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом водителей. Макрон назвал возникновение движения «гигантским коллективным провалом».

Ранее, 23 февраля, несколько сотен участников акции вышли на Елисейские Поля в Париже с плакатами в поддержку референдума гражданской инициативы и с призывом отправить Эммануэля Макрона в отставку.