Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.

«То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику», — написал Макрон в Twitter. Он также указал, что хочет принять «сильные решения для того, чтобы этого больше не произошло».



16 марта протестующие совместно с анархистами разгромили на Елисейских Полях витрины дорогих магазинов и автомобилей, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, те отвечали слезоточивым газом и шоковыми гранатами. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

На фоне информации о беспорядках в Париже президент страны был вынужден прервать свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после турне по странам Африки.

По оценке МВД, по всей стране в митингах приняли участие около 14,5 тыс. человек, 10 тыс. из них — в Париже.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.