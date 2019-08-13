Песков призвал не руководствоваться эмоциями при оценке ситуации вокруг акций в Москве

Необходимо дождаться результатов внутренних проверок и вердиктов суда по ситуации вокруг выборов в Мосгордуму и действий правоохранителей на митингах в Москве, а не руководствоваться эмоциями. Об этом заявил во вторник, 13 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты» и так далее, могут или ведомства <…> по итогам служебной проверки, или суд. Мы с вами этого делать не можем и не имеем на это права», — сказал представитель Кремля.

Он призвал дождаться подачи соответствующих исков и вынесения вердиктов, «которые и охарактеризуют то, что происходило».

Песков напомнил, что незарегистрированные кандидаты в депутаты в Мосгордуму имеют право обратиться в суд и оспорить решение избиркома.

«Законом предусмотрена процедура, и здесь всё абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с требованиями, содержащимися в резолюции митинга на проспекте Сахарова 10 августа, Песков сказал, что ему об этой резолюции ничего не известно.

«Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы… необходимые внутренние проверки проводятся, ведется также следствие по ряду важных, резонансных дел», — заключил представитель Кремля.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова в Москве 10 августа. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было. Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.