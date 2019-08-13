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В Кремле отказались считать митинги политическим кризисом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Происходящие в России митинги и несогласованные акции нельзя считать политическим кризисом. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, протесты происходят во многих государствах мира. «Иногда эти акции имеют смешанный характер — протестно-гулятельный, развлекательный характер», — отметил он.

Политическим кризисом проведение подобных акций «никоим образом» назвать нельзя, уточнил Песков.

Песков напомнил, что существуют как мирные согласованные властями протесты, так и массовые беспорядки. «Это совершенно два разных явления», — указал он.

По мнению представителя Кремля, несогласованные протесты изначально являются беспорядками.

10 августа сотрудники полиции задержали в центре Москвы 136 участников несанкционированной акции, которая началась после завершения согласованного митинга, проходившего в тот же день на проспекте Академика Сахарова. Столичные власти согласовали проведение двух митингов на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. От проведения второй акции организаторы впоследствии отказались.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек было оштрафовано.

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