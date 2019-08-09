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Еще одному участнику акции в Москве предъявили обвинение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следствие предъявило обвинение в участии в массовых беспорядках Даниле Беглецу, участвовавшему в несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов.

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По словам юриста, его подзащитный вину не признает. «Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ)», — сказал он.

Накануне правоохранители задержали еще двоих участников массовых беспорядков во время июльской несанкционированной акции в Москве. Всего среди задержанных числятся 12 фигурантов. Следователи устанавливают роль каждого из них в противоправных действиях, а также продолжают выявлять всех участников противоправных действий.

8 августа сообщалось, что один из участников несанкционированной акции в Москве Сергей Фомин сдался правоохранительным органам. Ему предъявили обвинение по статье об участии в массовых беспорядках.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

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