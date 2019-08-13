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Песков рассказал о внимании Кремля к материалам по акциям в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Кремле обращают внимание как на материалы, которые свидетельствуют о превышении полномочий правоохранителями на акциях в Москве, так и на данные, демонстрирующие неповиновение сотрудникам полиции и агрессию по отношению к ним. Об этом во вторник, 13 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек

«Мы фиксируем, обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование, служебное, внутренняя проверка», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле считают «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы», но вместе с тем — «абсолютно оправданными действия для пресечения общественных беспорядков».

«В случае появления исков, мы считаем, они должны расследоваться, а затем рассматриваться в суде», — добавил он.

Песков также указал на наличие материалов, «которые фиксируют неповиновение» участников несогласованных акций сотрудникам полиции, «что также является недопустимым».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет».

«Единственный, кто вправе выносить решения, это суд. После соответствующего следствия», — добавил Песков.

Согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходила на проспекте Сахарова в Москве 10 августа с 14:00 до 16:00. По данным ГУ МВД по столице, на пике мероприятия численность участников составила 20 тыс. человек. Серьезных нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Однако после этого участники завершившейся на проспекте Сахарова согласованной акции организовали несанкционированный митинг. Сотрудники полиции неоднократно призывали участников акции разойтись, предупреждая о незаконности их действий. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Это уже четвертая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек было оштрафовано.

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